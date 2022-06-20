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В Молдавии оспорили запрет российских новостных программ

Социалистическая партия Молдавии оспорила запрет российских новостных программ в суде

Фото: Ирэн Майорова / Коммерсантъ

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) оспорила закон, запрещающий трансляцию новостных программ, аналитических передач и военных фильмов из России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ПСРМ.

Социалисты зарегистрировали в Конституционном суде запрос, в котором просят Высокий суд пересмотреть мнение по поводу конституционности запрета российских новостных программ, прозванного в обществе «Законом о цензуре».

Депутаты Адела Рэйляну и Григорий Новак считают, что новые поправки вводят цензуру и направлены на ограничение субъектов экономической деятельности под видом борьбы с «дезинформацией».

19 июня президент Молдавии Майя Санду подписала закон, запрещающий трансляцию новостных программ из России. Документ также определяет понятие «дезинформация» как «оправдание или продвижение военной агрессии, агрессии гибридного типа, терроризма, диктаторских режимов». За ее распространение грозит штраф на сумму от 2100 до 5255 долларов.

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Анастасия Заикина
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