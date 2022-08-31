Мужчина случайно поучаствовал в розыгрыше лотереи и сорвал джекпот

UPI: американец выиграл в лотерею, не зная об участии в розыгрыше

Житель американского округа Окленд, штат Мичиган, случайно поучаствовал в лотерее и сорвал джекпот в 100 тысяч долларов (шесть миллионов рублей). Об этом сообщает информационное агентство UPI.

58-летний мужчина воспользовался приложением лотереи, чтобы перепроверить билеты, по которым ничего не выиграл. Он не знал, что таким образом принимает участие в дополнительном розыгрыше. «Я не прочел то, что было написано на задней стороне билетов, поэтому не знал, что, сканируя их, принимаю участие в еще одной лотерее», — пояснил американец.

Мужчина очень удивился, когда получил по электронной почте письмо о том, что он выиграл 100 тысяч долларов. «Я позвонил в штаб-квартиру лотереи, чтобы разобраться, что это за письмо, и узнал о втором розыгрыше. Для меня это был большой сюрприз», — отметил он.

Американец планирует воспользоваться полученными деньгами, чтобы помочь родным.

Ранее сообщалось, что житель американского города Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, пошутил с женой о том, что выиграет в лотерею, и вскоре после этого сорвал джекпот. Мужчина планирует использовать полученные деньги на оплату счетов.