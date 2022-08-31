В Италии возложили ответственность за энергетический кризис в Европе на Байдена

Il Fatto Quotidiano: ответственность за энергетический кризис в Европе лежит на Байдене

Автор итальянского издания Il Fatto Quotidiano Франческо де Пало (Francesco De Palo) возложил ответственность за энергетический кризис в Европе на президента США Джо Байдена. По его словам, администрация американского лидера настроена на длительный конфликт, за который придется расплачиваться в первую очередь европейским странам.

В статье отмечается, что по прогнозам банка JP Morgan, продолжающиеся санкции в области энергетики поднимут цену на нефть до отметки в 380 долларов, что поставит под угрозу экономику Италии.

По словам Франческо де Пало, в начале президентства Байдена атмосфера была оптимистичной, однако сейчас прогнозы строятся вокруг растущей инфляции, социальной напряженности и глобальной рецессии.

«Риск того, что реакция администрации Байдена на такое развитие событий приведет к многолетней войне на истощение, уже не за горами — в том числе потому, что винить во всем пандемию, которая по-прежнему разрушает глобальные цепочки поставок, и российскую операцию на Украине, уже бесполезно», — пишет автор.

В статье отмечается, что санкции против России дали обратный эффект, а кризис в свою очередь вызывает разрыв между общественным мнением и политическим курсом Европы. В этом свете продолжение конфликта — последнее, что может позволить себе Европейский союз, а самым прагматичным решением видится дипломатическое урегулирование, резюмирует де Паоло.

Ранее обозреватель Рамзи Мардини в статье для The National Interest написал, что Запад обречен на безальтернативный проигрыш в конфликте на Украине. По его словам, положение украинских войск становится еще более неутешительным, но западные страны не намерены менять подход на более дипломатичный.

