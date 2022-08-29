National Interest: у Запада нет шансов выйти победителем из конфликта на Украине

Запад обречен на безальтернативный проигрыш в конфликте на Украине. Об этом в статье для The National Interest написал обозреватель Рамзи Мардини.

По его словам, положение украинских войск становится еще более неутешительным, но западные страны не намерены менять подход на более дипломатичный. «В любом случае, Запад не выигрывает войну. Решительная победа на Украине не стоит ни рисков, ни затрат на ее достижение», — указал автор материала. Мардини отметил, что при любом варианте урегулирования будет весьма проблематично отвергнуть условия России, «решимость которой, скорее всего, прорвет тонкую оболочку единства Запада».

В то же время, двустороннее соглашение между Москвой и Киевом не способно создать прочный мир, утверждает журналист. По его мнению, конфликт не может быть упрощен до территориального спора между соседями, ведь корнем нестабильности остается еще действующее обязательство НАТО включить Украину в свой состав.

Выгодоприобретатели от конфликта на Украине

Ведущий аналитик российского Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков уличил президента США Джо Байдена в желании извлечь собственную выгоду из помощи Киеву. Он заявил, что американский лидер думает вовсе не о благополучии украинского народа, и на это у его администрации есть свои, в том числе внутриполитические мотивы. Так, отправка нового пакета помощи Украине не подразумевает поставки вооружений из существующих заказов, а предполагает формирование заказов на его изготовление для американской оборонной промышленности. По мнению эксперта, Демократическая партия на фоне экономического кризиса в США в преддверии промежуточных выборов в Конгресс может использовать тот аргумент, что помощь Киеву означает создание новых рабочих мест для населения.

В свою очередь, бывшая конгрессвумен Тулси Габбард обвинила Байдена в госизмене из-за помощи Вашингтона Киеву. По словам политика, американскому лидеру не раз задавали вопросы о конечной цели помощи Украине, однако в Белом доме не дают четкого ответа о выгоде Вашингтона. Габбард сделала вывод, что президент Украины Владимир Зеленский имеет сильное влияние на принятие решений американской стороны. «Передача нашего суверенитета президенту другой страны — что это, если не госизмена», — заявила она.

Среди помощников Украины намечается раскол

Ранее политолог Марк Кац предупредил, что страны Европы не смогут продолжать оказывать поддержку Украине, если США уменьшат свой вклад. Он заявил, что наиболее важным вопросом для Украины является то, как долго западные страны будут ей помогать, но из-за сокращения поставок газа из России экономика ЕС уже сейчас демонстрирует спад, и если ситуация будет усугубляться, жители Европы могут начать обращать внимание на партии, которые настаивают на уступках в отношении России.

«Соединенные Штаты, разумеется, могут продолжать оказывать помощь Украине, однако сделать это без содействия хотя бы некоторых западных стран будет тяжелее. С другой стороны, если американская помощь Украине резко сократится или прекратится, сомнительно, что европейские страны могли или стали бы самостоятельно поддерживать Украину против России», — подчеркнул он.

Практически одновременно источник в британском министерстве обороны предсказал, что финансовая поддержка боевых действий на Украине со стороны Великобритании прекратится к концу года. «В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова... что финансовый вклад Соединенного Королевства иссякнет», — заявил он. По словам источника, новому премьер-министру страны предстоит решить, стоит ли тратить на поддержку Киева «миллиарды фунтов стерлингов», в то время как Британия сталкивается с кризисом.

Также с пессимистичным для Украины утверждением 23 августа выступила пресс-секретарь бундесвера Кристина Ламбрехт. Она посетовала, что постоянная передача вооружений Киеву уже привела к тому, что склады Вооруженных сил Германии начали пустеть. «Мы подошли к допустимому пределу», — сказала она, предупредив, что немецкая армия не может быть ослаблена еще больше.