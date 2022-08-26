Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов по России

Шольц: Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по России

Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает T-Online.

Он объяснил, что такая позиция связана с нежеланием допустить эскалацию конфликта. «Думаю, этого принципа следует придерживаться всем остальным», — отметил Шольц, напомнив про аналогичное решение американского лидера Джо Байдена.

23 августа пресс-секретарь бундесвера Кристина Ламбрехт посетовала, что постоянная передача вооружений Киеву уже привела к тому, что склады Вооруженных сил Германии начали пустеть. «Мы подошли к допустимому пределу», — сказала она, предупредив, что немецкая армия не может быть ослаблена еще больше.

До этого Шольц отмечал, что Германия поставляет Украине достаточно оружия. По его словам, Киеву уже поставлены зенитные танки Gepard, а в скором времени планируются поставки артиллерийского радара Cobra и системы ПВО Iris-T. «Германия будет помогать Украине столько, сколько это будет необходимо», — пообещал канцлер.