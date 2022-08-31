Продюсер «Нарко» потребовал выплатить ему часть прибыли от сериала

Продюсер «Нарко» Хосе Падилья подал иск на бывшего коллегу на сумму миллион долларов

Продюсер сериала «Нарко» Хосе Падилья подал в суд на бывшего коллегу Эрика Ньюмана, сообщает Variety.

Поводом для обращения в суд стала невыплаченная Падилье часть прибыли от шоу. Как утверждает продюсер, они с Ньюманом договаривались о равном разделе полученных доходов, однако тот нарушил соглашение. Теперь Падилье требует взыскать с экс-коллеги миллион долларов.

В документах уточняется, что Ньюман и его компания заработали на сериале «несколько миллионов долларов, о которых не сообщили». Таким образом, иск направлен на выплату 50 процентов всех незарегистрированных доходов от шоу.

«Нарко» — американский сериал от Netflix, рассказывающий о жизни колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Премьера шоу состоялась 28 августа 2015 года. Создателями сериала выступили Крис Бранкато, Карл Бернард и Даг Миро и бразильский режиссер Жозе Падилья.

Ранее сообщалось, что наркодилерша Сандра Авила Бельтран решила судиться с Netflix из-за шоу о ее жизни «Королева юга».