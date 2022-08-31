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Стало известно о гибели одного раненого заключенного в Макеевской колонии

Штаб теробороны ДНР заявил о гибели раненного при обстреле колонии в Макеевке заключенного

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Стало известно о гибели одного из заключенных, раненных при обстреле Макеевской исправительной колонии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил в своем Telegram-канале.

Как заявили в ведомстве, заключенный скончался от полученных ранений.

Ранее в штабе теробороны ДНР сообщили об обстреле украинскими военными колонии в Макеевке. Отмечалось, что в результате удара пострадали трое заключенных.

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Алевтина Запольская
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