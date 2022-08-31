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Бывшего российского полицейского осудили на 15 лет за передачу наркотиков

На Ставрополье экс-полицейского осудили на 15 лет колонии за распространение наркотиков

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Георгиевске Ставропольского края суд приговорил к 15 годам лишения свободы сотрудника МВД за распространение наркотиков. Об этом в среду, 31 августа, сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Мужчина признан виновным по статье о превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотических веществ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, экс-полицейский захотел повысить раскрываемость уголовных дел и уговорил знакомого наркомана взять на себя вину за ряд преступлений. Взамен он предложил ему запрещенные вещества.

Силовики задержали фигуранта в момент передачи «взятки».

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Екатерина Власова
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