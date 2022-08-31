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В Кремле прокомментировали лесные пожары в России

Песков заявил, что в 2022 году природных пожаров в России стало значительно меньше

Фото: Landon Parenteau / Unsplash

В 2022 году лесных пожаров на территории России стало значительно меньше. Об этом, комментируя пожары в стране, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просветительском марафоне Российского общества «Знание», его трансляция ведется на странице марафона во «ВКонтакте».

«Вот мы недавно горели сильно, пожары были природные, которых, кстати, в этом году было значительно меньше. (…) Кто-то мог нюхать дым в центре Москвы, но пожаров было значительно меньше», — сказал пресс-секретарь президента.

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По его словам, в России повышается эффективность борьбы с лесными пожарами, для этого принимаются необходимые меры.

24 августа президент России Владимир Путин провел совещание с кабмином по ситуации с лесными пожарами в России. Президент подчеркнул, что особое беспокойство вызывают пожары в Рязанской области, он призвал как можно скорее ликвидировать очаги распространения огня.

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Анастасия Шейкина
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