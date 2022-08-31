СК попросил россиян помочь в розыске убийцы 4 человек, найденных у реки под Петербургом

Следственный комитет России (СКР) попросил россиян помочь в розыске убийцы четырех человек в Ленинградской области. Об этом в среду, 31 августа, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении СКР по Владимирской области.

По данным ведомства, в 2008 году на берегу реки Ижора нашли тело неизвестного мужчины, которое было завернуто в пакеты и покрывало и обвязано скотчем и тросом от машины. Отмечается, что на вид погибшему было около 50-70 лет, а убийство произошло за два месяца до обнаружения тела.

Спустя четыре месяца на берегу этой же реки нашли еще два тела — мужчину и женщину. На вид им было около 40-55 лет. Эксперты установили, что потерпевших зарезали и они умерли от потери крови. Установить личности всех убитых не удалось.

В 2021 году в воде снова обнаружили тело. Оно лежало в сумке, к которой привязали гирю. Погибшей оказалась девочка примерно семи лет, но причину смерти установить не смогли. Однако после проведенной экспертизы следователи выяснили, что найденная ранее пара — родители этого ребенка.

Отмечается, что с 2007 года правоохранителями не было зафиксировано пропажи семей с детьми. Все уголовные дела по факту обнаружения тел в реке объединили в одно производство.