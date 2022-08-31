Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

СКР попросил россиян помочь в розыске убийцы четырех человек

СК попросил россиян помочь в розыске убийцы 4 человек, найденных у реки под Петербургом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) попросил россиян помочь в розыске убийцы четырех человек в Ленинградской области. Об этом в среду, 31 августа, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении СКР по Владимирской области.

По данным ведомства, в 2008 году на берегу реки Ижора нашли тело неизвестного мужчины, которое было завернуто в пакеты и покрывало и обвязано скотчем и тросом от машины. Отмечается, что на вид погибшему было около 50-70 лет, а убийство произошло за два месяца до обнаружения тела.

Спустя четыре месяца на берегу этой же реки нашли еще два тела — мужчину и женщину. На вид им было около 40-55 лет. Эксперты установили, что потерпевших зарезали и они умерли от потери крови. Установить личности всех убитых не удалось.

В 2021 году в воде снова обнаружили тело. Оно лежало в сумке, к которой привязали гирю. Погибшей оказалась девочка примерно семи лет, но причину смерти установить не смогли. Однако после проведенной экспертизы следователи выяснили, что найденная ранее пара — родители этого ребенка.

Отмечается, что с 2007 года правоохранителями не было зафиксировано пропажи семей с детьми. Все уголовные дела по факту обнаружения тел в реке объединили в одно производство.

Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Евросоюз заморозит упрощенный визовый режим с Россией
Иностранные наемники приняли участие в попытке наступления ВСУ на Херсон
Семья трагически погибла в отпуске мечты после крушения самолета
Вор проник в католическую школу при помощи распятия и похитил деньги
Названы худшие акции в мире
Из России запретили вывозить лом драгметаллов
Мужчина изнасиловал женщину в московском парке
СКР попросил россиян помочь в розыске убийцы четырех человек
В ряде школ приграничных с Украиной районов Брянской области ввели удаленку
Раскрыта причина таинственного сбоя на «Вояджере-1»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.