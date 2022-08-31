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В Чегемском районе отремонтировали три школьных спортзала

В Чегемском районе отремонтировали три спортзала в школах номер 1, 2 и 4

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Чегемском районе отремонтировали сразу три школьных спортивных зала. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

По информации издания, один из залов расположен в школе номер 2. Отмечается, что проект капитального ремонта предусматривал укладку современного напольного покрытия, обновление стен и потолков, обустройство раздевалок и душевых. Вдобавок рабочие полностью заменили электропроводку и установили систему вентиляции.

Помимо этого, реконструкцию провели школах номер 1 и 4. Вдобавок во все школы закупили спортивный инвентарь. Всего на работы на всех объектах потратили шесть миллионов рублей, которые поступили из федерального бюджета с софинансированием из местного.

Известно, что специализированные площадки восстанавливают по федеральному проекту «Успех каждого ребенка».

Ранее сообщалось, что в Калининграде в начале сентября пройдет выставка, приуроченная к столетию визита поэта Сергея Есенина в город. В экспозицию войдут авторские книги и коллективные сборники, зарубежные издания, рукописи, фотографии, а также мемориальные вещи, принадлежавшие лирику и его близким.

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Майя Пономаренко
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