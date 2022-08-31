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Американский генерал потребовал помочь Киеву ударить по России

Американский генерал Арнольд потребовал от США и НАТО помочь Киеву ударить по России

Фото: Pixabay

Американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд потребовал от США и НАТО предоставить Киеву помощь для удара вглубь России. Об этом пишет РИА Новости.

Он назвал «огромной стратегической ошибкой» требование Запада к Киеву не использовать полученное от союзников вооружение против Москвы. «Соединенные Штаты и союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может нанести удары по территории России», — считает он.

Как считает американец, украинские военные должны атаковать объекты, расположенные в сотнях километров вглубь России. «Чтобы это сделать, НАТО нужно изменить свою политику, и отказаться от тезисов о запрете ударов по российским территориям», — предположил генерал.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины понесли масштабные потери при попытке наступления на николаево-криворожском и других направлениях. Там уточнили, что украинские войска начали наступление по личному приказу президента Владимира Зеленского.

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Марина Совина
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