Нормальность выборов является главным вектором текущего электорального цикла

Эксперты обсудили ключевые факторы и тенденции текущей избирательной кампании

В рамках круглого стола «Единый день голосования — 2022: специфика, тенденции и прогноз результатов», организованного Фондом развития гражданского общества, ведущие политологи и социологи России дали прокомментировали как новые электоральные технологии и внешнеполитические факторы влияют на выборные процессы в России.

В последний день лета эксперты подвели предварительные результаты предвыборной деятельности партий и дали комментарии по основным особенностям. Основным выводом экспертов можно считать следующий: несмотря на массу враждебных внешних факторов, российская электоральная система успешно справляется с возникающими задачами, является устойчивой и уверенно развивается. При этом важнейшим фактором является консолидация общества и поддержка им государства в столь непростое время. Результаты же ЕДГ-2022 станут основой для серьезного анализа, корректировки инструментов и формулировки принципов работы на выборах в 2023 году.

По мнению председателя правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина, основной особенностью текущей избирательной кампании в первую очередь стал патриотический консенсус на фоне специальной операции и агрессивных действий со стороны так называемого «коллективного Запада». В качестве дополнительных, но не менее важных моментов Константин Костин отметил следующие: расширение практики дистанционного голосования (ДЭГ), переход ряда административных центров на мажоритарную систему выборов (Горно-Алтайск, Владивосток, Омск, Тверь, Ярославль), высокую степень открытости и, как следствие, высокую конкуренцию среди партий, неожиданные сложности в ряде избирательных кампаний глав регионов.

При этом благодаря высокому уровню поддержки действий государства и президента со стороны населения партия «Единая Россия», скорее всего, покажет один из лучших, если не лучший результат в своей истории, при этом практически полностью компенсировав негатив от пенсионной реформы.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков подчеркнул, что одним из важнейших моментов данной кампании следует признать начало СВО и борьбу части политических групп за отмену ЕДГ. При этом важным фактором в сохранении принципов, по его мнению, следует считать позицию сохранения «нормальности и легитимности выборных процессов». При «консолидации вокруг флага», а также росте рейтингов президента и партии власти, кампания воспринимается позитивно и, соответственно, легитимно.

«Выборы (...) в целом выглядят как вариант референдума о доверии к власти в целом, и пока все расчеты показывают, что этот референдум пройдет со значительным позитивным результатом для власти», — заявил Алексей Чеснаков.

Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), подчеркнул высокий уровень конкуренции и открытости. Так, по его словам, более 80 процентов партий воспользовались своим правом участия, при этом процент допущенных до непосредственной кампании также оказался крайне высок, что говорит о высоком уровне ответственности и контроля при подаче заявлений. При этом, по мнению экспертов, принадлежность того или иного кандидата к партии воспринимается как ресурс, и самовыдвиженцем быть уже немодно и невыгодно.

Что касается неожиданных проблем у представителей глав администраций в некоторых регионах, то, по мнению руководителя Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеба Кузнецова, в основном на это повлияли локальные факторы — например, пожары и необходимость отвечать за результаты деятельности в предыдущий срок правления. При этом использовать патриотическую повестку крайне сложно, так как в целом население спокойно воспринимает внешнюю ситуацию и скорее сосредоточено на локальных проблемах.

По мнению экспертов, крайне мала вероятность вторых туров на выборах глав регионов. Эксперты отмечают, что освобожденные от «нагрузки прошлого» новые кандидаты на пост главы администрации могут одержать победу уже в первом туре, что свидетельствует о грамотном выборе президентом и администрацией кандидатур на эти посты, но при этом и «старые», хорошо зарекомендовавшие себя в народе губернаторы также победят в первом туре. Причиной такого результата станет предельное внимание избирателей не к общим фразам, а к решению конкретных проблем локальной повестки регионов.

Основным результатом текущих выборов в преддверии ЕДГ 2023 года и последующей президентской кампании станет то, кто получит второе место после партии власти, где конкуренцию КПРФ составят «Свободная Россия» и «Новые люди», причем последние более ориентированы на городские центры и урбанистические регионы.

Основным же эксперты считают вывод о том, что избиратель в первую очередь отреагировал на фактор нормальности. Все моменты сложностей и последующий их анализ в первую очень важен в преддверии ЕДГ-2023 и последующего старта президентских выборов.

