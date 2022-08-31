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Кремль сообщил о подготовке участия Путина в ВЭФ

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин проведет Госсовет по туризму на полях ВЭФ

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Сейчас идет подготовка к участию президента России Владимира Путина в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что глава государства на полях мероприятия проведет Госсовет по туризму. По словам Пескова, данная тема является важным драйвером развития экономики России.

«Давно об этом говорили, и сейчас это быстро задвигалось, что очень здорово. Конечно, и обстоятельства нам помогли, но в то же время эти обстоятельства направляются в нужное русло, чтобы придать импульс развитию туристической отрасли», — пояснил представитель Кремля.

Путин в рамках выступления на форуме даст оценку общего экономического состояния России и развития дальневосточных регионов, добавил Песков.

Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке. В этом году на мероприятие приедут делегации из более чем 60 стран — официальные лица, инвесторы и предприниматели, заинтересованные в развитии Дальнего Востока.

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Анна Щербакова
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