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Байкер Хирург опроверг информацию о покушении во Владикавказе

Байкер Хирург опроверг информацию о том, что на него совершили покушение во Владикавказе

Фото: страница Александра Залдастанова во «ВКонтакте»

Президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов, также известный как Хирург, опроверг информацию о покушении на себя во Владикавказе. Его слова передает газета «Известия» в своем Telegram.

«Ребята, все в порядке, не переживайте, мы еще пошумим против ветра», — сказал Хирург, добавив, что байкеры готовят новое шоу «специально для показа в Киеве».

В июле Евросоюз включил мотоклуб «Ночные волки» в черный список. Сам Хирург тогда заявил, что попадание в санкционный список не имеет никакого значения. При этом президент мотоклуба напомнил, что недавно у членов клуба, проживающих в Европе или имевших европейскую недвижимость, прошли обыски.

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Марина Совина
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Байкер Хирург опроверг информацию о покушении во Владикавказе
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