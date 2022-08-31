В Чите в сентябре пройдет литературный праздник

В Чите 2 сентября пройдет литературный праздник «Забайкальская осень»

В Чите 2 сентября состоится торжественное открытие литературного праздника «Забайкальская осень». Как уточняет Минкульт Забайкальского края, организаторы одного из главных культурных событий региона впервые проведут слет детских писателей Сибири и Дальнего Востока.

Рассказывая о предстоящем событии, организаторы указали, что праздник откроется в форме литературно-музыкальной композиции с чтением произведений забайкальских авторов. Гости мероприятия смогут оценить лучшие творческие номера местных коллективов, посетить книжный базар, а также встретиться с литераторами и участниками слета детских писателей Сибири и Дальнего Востока.

В пресс-службе Минкульта отметили, что праздник «Забайкальская осень» берет свое начало в сентябре 1965 года — тогда в Чите провели первый семинар молодых литераторов Восточной Сибири и Дальнего Востока, инициаторами и организаторами которого были Читинский областной комитет комсомола и Читинская писательская организация во главе с известным забайкальским писателем Георгием Рудольфовичем Граубиным. В фестивале приняли участие порядка 50 знаменитых и более 70 молодых авторов, которым позже удалось снискать любовь читателя. В их числе оказались Александр Вампилов, Геннадий Машкин, Вячеслав Шугаев, Валентин Распутин и другие.

Праздник «Забайкальская осень» каждый год привлекает внимание профессиональных и самодеятельных прозаиков и поэтов, литературоведов, литературных организаций и объединений городов и районов края, учителей русского языка и литературы, преподавателей высших учебных заведений, студентов-филологов, сотрудников библиотек, а также простых читателей, которых интересует развитие словесности, а также творчество забайкальских авторов.