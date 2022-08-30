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В Ульяновске пройдет фестиваль колокольного искусства

В Ульяновске в День города состоится фестиваль колокольного искусства

Фото: Ильнар Салахиев / Коммерсантъ

В Ульяновске в День города 11 сентября состоится Второй межрегиональный фестиваль колокольного искусства. Об этом сообщает «УлПравда ТВ».

Фестиваль начнется на территории Спасо-Вознесенского кафедрального собора. Гости праздника смогут не только послушать мастеров, но и попробовать себя в роли звонарей.

«Жителям и гостям города представится возможность услышать и увидеть самые разнообразные варианты колокольных звонов. Выступления участников пройдут на колокольне Спасо-Вознесенского кафедрального собора и на передвижных звонницах», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

В 2021 году фестиваль был приурочен к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. В 2022 году совместно с Симбирской епархией принято решение о том, что фестивалю дадут имя святого Александра Невского.

Ранее сообщалось, что в Рязани пройдет межрегиональный фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны». Лучшие звонари из разных российских регионов поборются за первое место в трех номинациях: «Шатровая звонница» (исполнение традиционных звонов), «Передвижная звонница» (исполнение авторских звонов) и «Духовная музыка» (исполнение на различных музыкальных инструментов, а также пение).

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Сергей Истомин
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