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Лучшие звонари России съедутся на фестиваль в Рязани

Лучшие звонари России съедутся на фестиваль «Рязанские перезвоны»

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Межрегиональный фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны» пройдет в Рязани в конце августа. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Рязанской епархии.

Главной площадкой мероприятия, которое состоится 28 августа, станет Рязанский кремль. Туда съедутся лучшие звонари из разных российских регионов. Они поборются за первое место в трех номинациях: «Шатровая звонница» (исполнение традиционных звонов), «Передвижная звонница» (исполнение авторских звонов) и «Духовная музыка» (исполнение на различных музыкальных инструментов, а также пение).

«На шатровой звоннице Богоявленского храма Спасо-Преображенского монастыря участники исполняют традиционные или исторические звоны. На передвижной звоннице участникам предоставляется возможность исполнить авторскую композицию», — рассказали в епархии.

Там добавили, что на территории кремля для посетителей фестиваля также будет работать ярмарка народных промыслов и декоративно-прикладного творчества.

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Варвара Кошечкина
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