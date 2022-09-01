Эрдоган заявил о нужде Турции в новой конституции

Президент Турции Эрдоган заявил, что Турция нуждается в новой конституции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что страна нуждается в новой конституции, поскольу ее нынешняя редакция от 1982 года «уже не отвечает вызовам современности». Он заявил об этом, выступая в Верховном суде Турции, сообщает агентство Anadolu.

Турецкий лидер напомнил, что правящая Партия справедливости и развития подготовила проект конституции еще в прошлом году, но инициатива не получила поддержки других политических сил.

«Мы не собираемся сидеть сложа руки и вновь поднимем этот актуальный вопрос... Определенные круги пытаются превратить судебную систему Турции в орудие преступных организаций. Мы не допустим подобного! Мировое сообщество раз и навсегда осознает, что Турецкая Республика не государство, идущее на поводу у темных сил», — подчеркнул президент.

Эрдоган действительно призывал все партии страны к подготовке текста для новой констиуции еще в феврале 2021 года. Он также предложи сделать это всем слоям турецкого общества.