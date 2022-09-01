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Абрамовича заметили в Геленджике

Миллиардера Абрамовича заметили на набережной в Геленджике

Кадр: Telegram-канал «Краснодар край»

Российского миллиардера Романа Абрамовича заметили в Геленджике. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал Krasnodar kray.

На размещенном в сети кадре видно, что бизнесмен в сопровождении девушки идет в сторону городской набережной. Уточняется, что фотография была сделана вечером во вторник, 30 августа.

Цель визита Абрамовича в Краснодарский край неизвестна. В KP.RU предположили, что предприниматель мог посетить собственный отель, который приобрел в текущем году.

18 февраля стало известно, что компания Millhouse, подконтрольная Абрамовичу, приобрела в Геленджике отель-пансионат «Кристалл». До этого объект принадлежал бывшему мэру города Сергею Озерову, занимавшему пост с 1998 по 2007 год. Гостиница площадью 4,5 тысячи квадратных метров находится на Туристической улице недалеко от моря.

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Варвара Кошечкина
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