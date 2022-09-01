Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

53-летняя женщина сбросила 114 килограммов и стала бодибилдершей

The Mirror: 53-летняя женщина стала бодибилдером и избавилась от лекарств и ходунков

Фото: Samuel Ramos / Unsplash

53-летняя Ди Ходжсон, страдавшая от болезней, вызванных лишним весом, похудела на 114 килограммов и увлеклась бодибилдингом. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина из Великобритании весила 182 килограмма и жила в постоянных мучениях от болезней, связанных с ожирением. Она регулярно принимала около 20 разных лекарств для поддержания физического и психического здоровья, а также не могла передвигаться без ходунков для пожилых людей. «Моя жизнь была очень ограниченна, и я зависела от людей, что было тяжело, так как я по натуре самодостаточная. Мне было неловко», — вспоминает Ходжсон.

Женщина приняла решение изменить образ жизни и избавиться от вредных пищевых привычек, чтобы вновь обрести здоровье и независимость. Она стала придерживаться здоровой диеты, что помогло ей сбросить 76 килограммов. Затем британка записалась в фитнес-центр, где занялась бодибилдингом, который ей очень понравился.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта 2017
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020

Сейчас Ходжсон похудела в общей сложности на 114 килограммов. Она тренируется с профессиональными спортсменами и готовится принять участие в соревнованиях, которые пройдут в ноябре. «Я выйду далеко за рамки своей зоны комфорта. Я буду выступать в крошечном бикини со всеми своими шрамами и дряблой кожей, но я надеюсь, что это вдохновит других», — рассказывает она.

Вспоминая начало своего пути к похудению, женщина утверждает, что ошибалась, когда считала себя счастливой. «Бодибилдинг изменил мою жизнь, и это не фигура речи. Теперь я горжусь собой. Я возвращаю потерянные годы жизни и управляю своим будущим», — говорит Ходжсон.

Ранее сообщалось, что 64-летняя Фиона Нилсон из Великобритании похудела вдвое после того, как ей стало трудно ходить. Женщина утверждает, что теперь ее жизнь совершенно другая: она может ходить и участвовать в различных мероприятиях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС
ФСБ сообщила о приговоре четверым участникам ячейки запрещенной организации
Пьяная россиянка напала на полицейского на глазах у сотрудников органов опеки
Минобороны заявило об обстреле Украиной места встречи МАГАТЭ
В Запорожской области назвали цель обстрелов Энергодара со стороны ВСУ
Педиатр перечислил позволяющие не заболеть ребенку в школе базовые правила
В Казахстане задумались о введении налога на роскошь
Женщина окрасила брови и осталась с внешностью Шрама из «Короля Льва»
Крупнейший в Балтии завод удобрений остановил производство из-за цен на газ
53-летняя женщина сбросила 114 килограммов и стала бодибилдершей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.