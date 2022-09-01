53-летняя женщина сбросила 114 килограммов и стала бодибилдершей

The Mirror: 53-летняя женщина стала бодибилдером и избавилась от лекарств и ходунков

53-летняя Ди Ходжсон, страдавшая от болезней, вызванных лишним весом, похудела на 114 килограммов и увлеклась бодибилдингом. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина из Великобритании весила 182 килограмма и жила в постоянных мучениях от болезней, связанных с ожирением. Она регулярно принимала около 20 разных лекарств для поддержания физического и психического здоровья, а также не могла передвигаться без ходунков для пожилых людей. «Моя жизнь была очень ограниченна, и я зависела от людей, что было тяжело, так как я по натуре самодостаточная. Мне было неловко», — вспоминает Ходжсон.

Женщина приняла решение изменить образ жизни и избавиться от вредных пищевых привычек, чтобы вновь обрести здоровье и независимость. Она стала придерживаться здоровой диеты, что помогло ей сбросить 76 килограммов. Затем британка записалась в фитнес-центр, где занялась бодибилдингом, который ей очень понравился.

Сейчас Ходжсон похудела в общей сложности на 114 килограммов. Она тренируется с профессиональными спортсменами и готовится принять участие в соревнованиях, которые пройдут в ноябре. «Я выйду далеко за рамки своей зоны комфорта. Я буду выступать в крошечном бикини со всеми своими шрамами и дряблой кожей, но я надеюсь, что это вдохновит других», — рассказывает она.

Вспоминая начало своего пути к похудению, женщина утверждает, что ошибалась, когда считала себя счастливой. «Бодибилдинг изменил мою жизнь, и это не фигура речи. Теперь я горжусь собой. Я возвращаю потерянные годы жизни и управляю своим будущим», — говорит Ходжсон.

Ранее сообщалось, что 64-летняя Фиона Нилсон из Великобритании похудела вдвое после того, как ей стало трудно ходить. Женщина утверждает, что теперь ее жизнь совершенно другая: она может ходить и участвовать в различных мероприятиях.