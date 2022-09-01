В Запорожье заявили о причастности британских спецслужб к попытке захвата ЗАЭС

Запорожские власти заявили о контроле британских спецслужб над попыткой захвата ЗАЭС

Британские спецслужбы причастны к попытке захвата украинскими войсками Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — она велась под их контролем. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По словам представителя местных властей, соответствующую информацию он получил от «источников из окружения [президента Украины Владимира] Зеленского».

Кроме того, по его словам, диверсанты, готовившие захват станции, проходили спецподготовку в Великобритании.

Ранее стало известно, что утром 1 сентября две диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до 60 человек попытались высадиться на побережье Каховского водохранилища в трех километрах на северо-восток от Запорожской АЭС. В ответ на попытку прорыва и захвата ЗАЭС по прибывшим военным был открыт огонь, 47 человек десанта уничтожены и нейтрализованы, включая трех взятых в плен, 12 блокированы.