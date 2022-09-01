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Россияне стали реже покупать презервативы

«Ведомости»: россияне стали экономить на презервативах

Фото: Unsplash

Продажи средств контрацепции в российских торговых сетях и аптеках за полгода снизились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом пишут «Ведомости».

Количество реализованных в магазинах презервативов оказалось меньше на 6,6 процента, а через аптеки было продано на 16,4 процента. При этом в аналитической компании DSM Group увидели рост продаж альтернативных средств контрацепции — в частности, гормональные пероральные контрацептивы в аптеках вырос на 11 процентов.

Эксперты объясняют, что такая тенденция сохранится, поскольку по сравнению с презервативами этот метод защиты экономически более выгоден. К тому же отмечается, что многие россиянки на фоне экономической неопределенности откладывают беременность на более поздний срок.

Ранее сексолог Евгений Кульгавчук объяснил, что нежелание заниматься сексом во время стресса — вполне обычное дело, поскольку «природа против размножения в трудные времена». «Люди порой так и говорят, что им не до секса. Обладателей слабой половой конституции даже малейший стресс может выбить из колеи», — отметил он.

В мае стало известно, что больше четверти россиян с марта перестали или начали реже пользоваться платными медицинскими услугами. В условиях кризиса граждане предпочитают экономить и обращаться в государственные клиники. Вместе с тем траты пациентов на узкопрофильных врачей и дорогостоящие процедуры выросли.

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Марина Совина
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