В России захотели упростить связанную с личными данными процедуру

Минцифры предложило создать реестр согласий на обработку личных данных россиян

В России захотели создать реестр согласий на обработку личных данных, которые россияне дают при получении услуг в госорганах, банках, а также при оформлении программ лояльности. Кроме того, как сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России с своем Telegram-канале, планируется упростить процедуру, с помощью которой россияне отзывают согласие на обработку личных данных.

В Минцифры отметили, что благодаря реестру, который появится на портале «Госуслуг» пользователи смогут видеть всю информацию, связанную с обработкой информации о них, в том числе — кому и когда они предоставили такие согласия. Россияне также получат возможность узнать, какие именно сведения могут обрабатывать те, кто получил к ним доступ.

Кроме того, пользователи смогут отзывать данные ранее согласия на обработку персональных данных, а также контролировать то, что личная информация действительно было удалена.

«Эти функции будут доступны в личном кабинете пользователя на "Госуслугах". (…) Информация о новых отданных согласиях будет появляться автоматически», — добавили в министерстве.. Когда именно заработает новая функция, в ведомстве не уточнили.

Ранее в Минцифры назвали главные причины масштабных утечек личных данных россиян. Так, по данным ведомства, в основном утечки происходят из-за халатности или намеренных действий сотрудников компаний.