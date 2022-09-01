Эрдоган раскритиковал работу Европейского суда по правам человека

Эрдоган назвал Европейский суд по правам человека далекой от справедливости структурой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) далекой от принципов справедливости структурой. Об этом сообщает турецкой агентство Anadolu.

Политик сделал заявление на фоне призыва принять в Турции новую конституцию. «Определенные круги пытаются превратить судебную систему Турции в орудие преступных организаций. Мы не допустим подобного! Мировое сообщество раз и навсегда осознает, что Турецкая Республика – не государство, идущее на поводу у темных сил», — указал президент.

Под «определенными кругами» турецкий лидер имел в виду ЕСПЧ. Эрдоган раскритиковал его работу и назвал суд организацией, принимающей политически мотивированные решения. «Когда речь заходит о Турции, выносятся политически мотивированные вердикты, а когда обсуждаются иски по Германии или Франции, принимаются решения совершенно иного плана», — возмутился политик.

В июле официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгича заявил, что решение ЕСПЧ по делу турецкого правозащитника, предпринимателя и основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалы, не оправдало ожиданий Анкары. Турция обвиняла правозащитника в участии в попытке государственного переворота в 2016 году.

ЕСПЧ присудил Кавале компенсацию в размере 7,5 тысяч евро за неисполнение Анкарой решения суда от декабря 2019 года, где содержалось требование о немедленном освобождении бизнесмена. Правозащитник поддерживает религиозные и этнические меньшинства, выступает за мирное решение курдского вопроса и за примирение турецких и армянских граждан.