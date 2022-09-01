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Прочность складного смартфона Samsung проверили на видео

Блогер JerryRigEverything не смог сломать складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 4

Кадр: JerryRigEverything / YouTube

Блогер с ником JerryRigEverything протестировал прочность нового складного смартфона Samsung. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube-канале автора.

Специалист проверил прочность защитного стекла, покрывающего переднюю панель Galaxy Z Fold 4. С помощью острых предметов и приложенных усилий автору удалось оставить на дисплее несколько царапин. Также энтузиаст заметил, что царапины можно нанести ножом, если провести лезвием по металлической рамке телефона. Блогер подчеркнул, что задняя панель, также покрытая защитным стеклом, практически не собирает царапин.

Автор YouTube-канала отметил, что складные аппараты обычно ломаются в месте соединения двух половинок корпуса. Блогер попробовал согнуть смартфон пополам и с усилием раздвинуть створки телефона в обратном направлении. Специалист не смог сломать девайс и похвалил инженеров корейской компании.

Также JerryRigEverything посыпал Galaxy Z Fold 4 песком, проверяя, будет ли устройство функционировать после контакта с материалом. Выяснилось, что соединяющий половинки корпуса шарнир и дактилоскопический сенсор продолжили работать.

10 августа Samsung анонсировала новое поколение складных устройств Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Стоимость Galaxy Z Fold 4 начинается с 1799 долларов, Galaxy Z Flip 4 — 1049 долларов.

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Андрей Ставицкий
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