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Минобороны заявило об уничтожении взвода гаубиц М777 ВСУ

Генерал-лейтенант Конашенков заявил об уничтожении взвода гаубиц М777 ВСУ под Андреевкой
СюжетМинобороны:

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Российские военные уничтожили взвод поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) гаубиц М777. Об этом во время ежедневного брифинга заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Взвод гаубиц дислоцировался в районе села Андреевка Херсонской области Украины.

Кроме того, Минобороны сообщило, что российские системы противовоздушной обороны сбили две противолокационные ракеты AGM-88 HARM производства США.

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По обновленным данным Минобороны на 1 сентября 2022 года, с начала спецоперации российские войска уничтожили 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3363 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5192 единицы специальной военной автомобильной техники.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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