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Названа причина приостановки «Газпромом» поставок газа французской Engie

AFP: причиной приостановки «Газпромом» поставок газа компании Engie стали торговые споры

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Причиной приостановки «Газпромом» поставок газа французской энергетической компании Engie стали торговые споры. Об этом информирует агентство AFP, ссылаясь на источник в промышленных кругах.

Отмечается, что торговые споры возникли, прежде всего, из-за различий в трактовках. Согласно источнику, когда ранее «Газпром» принимал решение о сокращении поставок газа, он сослался на форс-мажорные обстоятельства, как на причину, снимающую ответственность с его стороны при наступлении исключительных событий.

Французские партнеры, напротив, не согласились с фактом наступления форс-мажора. «На данном этапе это довольно стандартный торговый спор о том, что является или не является обстоятельством непреодолимой силы. Очевидно, что в контексте сложной геополитической ситуации это стандартное разногласие оказалось трудно разрешить», — рассказал собеседник агентства.

30 августа «Газпром» сообщил о своем решении с 1 сентября прекратить поставки топлива французской компании Engie. Как объяснили в «Газпроме», это обусловлено тем, что французская сторона оплатила газ за июль в неполном объеме.

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Варвара Кузьмина
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