Шоураннер «Дома Дракона» объявил об уходе из проекта

Шоураннер «Дома Дракона» Мигель Сапочник уйдет из проекта после первого сезона

Шоураннер сериала «Дом Дракона» Мигель Сапочник объявил о том, что уходит из проекта. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сапочник решил покинуть проект спустя три года работы над приквелом «Игры престолов». Единственным шоураннером сериала станет Райан Кондал. Во втором сезоне к команде «Дома Дракона» также присоединится Алан Тейлор, бывший режиссер «Игры престолов», который выступит в качестве исполнительного продюсера. Отмечается, что Сапочник останется на аналогичной должности.

Шоураннер отметил, что ему было сложно принять решение об уходе из проекта. «Работать над вселенной "Игры престолов" в течение последних нескольких лет было для меня честью и привилегией. Последние два года я провел с потрясающим актерским составом и съемочной группой "Дома Дракона". Я горжусь тем, чего мы достигли после выхода первого сезона, и очень рад восторженной реакции от наших зрителей. Мне было невероятно сложно принять решение двигаться дальше, но я знаю, что для меня это был правильный выбор», — заявил Сапочник.

Ранее сообщалось о том, что второй эпизод приквела «Игры престолов» оказался успешнее первого.