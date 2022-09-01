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В сети выставили на продажу «счастливую» пятитысячную купюру за миллионы рублей

«Счастливую» пятитысячную купюру продадут за 7 777 777 рублей в Москве

Фото: Авито

«Счастливую» купюру номиналом в пять тысяч рублей выставили на продажу в сети. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито».

Покупателям предлагается «бывшая в употреблении» банкнота с номерным знаком 7777777. «Продаю счастливую купюру! Уникальная купюра, одна в своем роде. Пишите свои предложения. Желаю всем счастья и здоровья! Купюру отдаю только в счастливые руки!» — заявил автор публикации в описании товара.

Согласно объявлению, стоимость коллекционной купюры составляет 7 777 777 рублей, однако продавец оставляет за потенциальным покупателем возможность предложить свою цену. Уточняется, что забрать покупку можно по адресу Красная площадь, дом 7, в Москве.

В апреле пользователи сети начали продавать вещи покойного председателя ЛДПР Владимира Жириновского за сотни тысяч рублей. Среди предложенных вариантов оказались визитка с автографом политика стоимостью один миллион рублей, а также квитанция, за которую просят 500 тысяч рублей.

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Карина Черных
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