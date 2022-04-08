Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Пользователи сети начали продавать вещи Жириновского за сотни тысяч рублей

Визитку Владимира Жириновского продают за один миллион рублей на сайте объявлений

Скриншот: Авито

Пользователи сети начали продавать вещи покойного председателя ЛДПР Владимира Жириновского за сотни тысяч рублей. Соответствующие предложения появились на сайте «Авито».

Так, среди предложенных вариантов оказались визитка с автографом политика стоимостью один миллион рублей, а также квитанция, за которую просят 500 тысяч рублей. «Продам чек с переводом от Жириновского. На фото не он. Коллекционеру и реальному покупателю», — указано в описании последнего лота.

Материалы по теме:
«Я мечтаю сто дней быть никем» Умер Владимир Жириновский. Какие слова скандального политика навсегда войдут в историю?
«Я мечтаю сто дней быть никем»Умер Владимир Жириновский. Какие слова скандального политика навсегда войдут в историю?
6 апреля
«Появится ли новый прикольный дядька?» Что ждет ЛДПР и российскую политику после смерти Жириновского? Отвечают политологи
«Появится ли новый прикольный дядька?»Что ждет ЛДПР и российскую политику после смерти Жириновского? Отвечают политологи
Вчера

Кроме того, предлагается приобрести книгу лидера ЛДПР «Последний бросок на юг» и плакат с его автографами по цене 100 тысяч рублей за предмет. «Агитационный плакат Жириновского на выборах президента РСФСР в 1991 году. Личный автограф сделан в 2007 году в Государственной Думе Владимиром Владимировичем Жириновским», — гласит объявление.

Также в список представленных товаров вошли льняные брюки политика. «Оставлены лидером ЛДПР в гримерке после выступления! Натуральный, легкий, вечный лен! Без торга!» — отметил автор.

В начале февраля 75-летнего Жириновского госпитализировали с симптомами коронавируса. В марте сообщалось, что у него наступил септический шок, а также отказало легкое. Днем в среду, 6 апреля, появилось сообщение о смерти политика. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил, что политика не удалось спасти из-за тяжести его заболевания.

В пятницу, 8 апреля, Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Словакия тайно поставила Украине свой единственный C-300
Музыкальный фестиваль «Жара» отменен
Посла Франции вызвали в МИД Польши
На Украине за поддержку российской спецоперации арестовали священника
Оценена эффективность работы в запрещенных в России социальных сетях
В российской школе учительница пообещала расстрелять учеников из автомата
Перечислены изменения в политике Франции при поражении Макрона на выборах
Макрон обвинил премьер-министра Польши в ненависти к евреям
Ведущий Первого канала перечислил основные правила долголетия
Елизавета II впервые за 70 лет правления пропустит пасхальную службу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.