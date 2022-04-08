Пользователи сети начали продавать вещи Жириновского за сотни тысяч рублей

Визитку Владимира Жириновского продают за один миллион рублей на сайте объявлений

Пользователи сети начали продавать вещи покойного председателя ЛДПР Владимира Жириновского за сотни тысяч рублей. Соответствующие предложения появились на сайте «Авито».

Так, среди предложенных вариантов оказались визитка с автографом политика стоимостью один миллион рублей, а также квитанция, за которую просят 500 тысяч рублей. «Продам чек с переводом от Жириновского. На фото не он. Коллекционеру и реальному покупателю», — указано в описании последнего лота.

Кроме того, предлагается приобрести книгу лидера ЛДПР «Последний бросок на юг» и плакат с его автографами по цене 100 тысяч рублей за предмет. «Агитационный плакат Жириновского на выборах президента РСФСР в 1991 году. Личный автограф сделан в 2007 году в Государственной Думе Владимиром Владимировичем Жириновским», — гласит объявление.

Также в список представленных товаров вошли льняные брюки политика. «Оставлены лидером ЛДПР в гримерке после выступления! Натуральный, легкий, вечный лен! Без торга!» — отметил автор.

В начале февраля 75-летнего Жириновского госпитализировали с симптомами коронавируса. В марте сообщалось, что у него наступил септический шок, а также отказало легкое. Днем в среду, 6 апреля, появилось сообщение о смерти политика. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил, что политика не удалось спасти из-за тяжести его заболевания.

В пятницу, 8 апреля, Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.