Карачаево-Черкесия передала полиции Севастополя лошадей карачаевской породы

Конная полиция Севастополя получила 18 лошадей из Карачаево-Черкесии

Конная полиция Севастополя получила чистокровных лошадей карачаевской породы из Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства КЧР.

Как отмечается, всего республика по поручению главы региона Рашида Темрезова передала 18 животных.

«Чистокровные лошади из племенных хозяйств Урупского и Малокарачаевского муниципальных районов станут верными напарниками полицейским и приступят к патрулированию улиц города Севастополя», — рассказали в пресс-службе. Там добавили, что одними из главных характеристик этой породы являются преданность хозяина, выносливость и высокая работоспособность.

Уточняется, что карачаевские лошади будут задействованы в патрулировании больших парков на территории города, а также в охране массовых мероприятий.