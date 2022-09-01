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Мужчина выиграл в лотерею благодаря случайно найденному в автомобиле билету

The Sun: мужчина сорвал джекпот благодаря найденному в автомобиле билету

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Житель канадской провинции Онтарио 20 лет безуспешно играл в лотерею и сорвал джекпот благодаря найденному в подставке для стаканов в автомобиле билету. Об этом сообщает The Sun.

46-летний Крис Леггатт рассказал, что много лет покупал лотерейные билеты, но ничего не выигрывал. Недавно он случайно нашел в подставке для стаканов в своей машине забытый лотерейный билет, который купил на автозаправке. Мужчина решил на всякий случай отсканировать его и обнаружил, что выиграл. «Мой коллега услышал сопровождавший сообщение о выигрыше звук и спросил: "Мы что, богаты?" Я показал ему экран и сказал: "Не знаю насчет тебя, но я — да"», — рассказал канадец.

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Размер выигрыша составил более 67 тысяч канадских долларов (3,1 миллиона рублей). Леггатт поехал в штаб-квартиру лотереи в Торонто, чтобы забрать приз. «Сначала я не верил в произошедшее, но теперь, когда я получил чек, я осознал, что разбогател», — заявил он.

На следующий день канадец пришел на работу, чтобы поделиться новостью с коллегами и отметить победу. Он планирует потратить часть денег на то, чтобы завершить ремонт в доме и поехать в шикарный отпуск на море зимой.

Ранее житель американского округа Окленд, штат Мичиган, случайно поучаствовал в лотерее и сорвал джекпот. Он повторно отсканировал билеты, по которым ничего не выиграл, не зная, что таким образом принимает участие в дополнительном розыгрыше.

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Алиса Дмитриева
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