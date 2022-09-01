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В Петербурге погрузчик в «Леруа Мерлен» сломал мальчику ногу и попал на видео

В Петербурге погрузчик в «Леруа Мерлен» сбил четырехлетнего мальчика и сломал ему ногу

В Санкт-Петербурге погрузчик в торговом зале «Леруа Мерлен» сбил четырехлетнего мальчика. Ребенка с открытым перелом ноги доставили в больницу. Видео с места публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На появившихся в сети кадрах видно, как мальчик бегает по торговому залу. В какой-то момент ребенок настолько сильно заигрался, что не заметил движущуюся на него погрузочную технику. После произошедшего к нему сразу же ринулись сотрудники «Леруа Мерлен».

Позже выяснилось, что ребенка доставили в больницу имени Раухфуса. Медики зафиксировали открытый перелом плюсневой кости и скальпированную рану бедра. По факту случившегося организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина после отказа в бесплатном посещении туалета избил сотрудника торгового центра. Позже его задержали сотрудники полиции.

Анна Щербакова
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В Петербурге погрузчик в «Леруа Мерлен» сломал мальчику ногу и попал на видео
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