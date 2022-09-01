В России изменились правила техосмотра автомобилей

Новые правила техосмотра автомобилей вступили в силу в России

С первого сентября 2022 года в России вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей (ТО). Постановление правительства о новом порядке прохождения ТО было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно измененным правилам, прохождение техосмотра упрощено: из 82 обязательных пунктов в списке требований к легковым автомобилям, автобусам и грузовикам, остались лишь 55.

Из перечня пунктов, препятствующих выдаче диагностической карты, убрали ржавчину на тормозных трубках и превышение уровня шума выхлопной трубы. Кроме того, в автомобиле при прохождении техосмотра может не быть аптечки, огнетушителя и аварийного знака. Однако во время управления транспортным средством водителю все так же предписано иметь с собой аптечку и знак — в противном случае его ждет штраф от сотрудников ДПС.

Новые правила допускают небольшие протечки жидкостей из целого ряда механизмов — двигателя, аккумулятора, кондиционера и коробки передач. При этом, список обязательных требований для выдачи диагностической карты был дополнен выявлением утечки выхлопных газов мимо системы выпуска.

Ранее в России ввели новые правила для водителей. С 1 марта за управление автомобилем без полученной после техосмотра диагностической карты можно получить штраф в размере две тысячи рублей. Это касается автобусов, такси и грузовиков.

При этом с 30 декабря 2021 года владельцам легковых автомобилей ТО нужно проходить только при внесении изменений в конструкцию или смене собственника машины старше четырех лет.