Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Женщина нашла моллюсков, съела их и осталась полностью парализована

В Новой Зеландии женщина съела моллюсков и осталась парализована

Фото: henry perks / Unsplash

На пляже в Новой Зеландии женщина нашла съедобных моллюсков, съела их и осталась полностью парализована. Об этом сообщает Daily Mail.

Ким Тайя рассказала, что собирала съедобных моллюсков вида Paphies australis, которых местные называют пипи. После того, как она их съела, женщина почувствовала себя так, будто ей сделали укол анестезии — сначала Тайя ощутила покалывание в губах, а затем у нее началось головокружение. «Я не могла понять, в чем дело: у меня кружилась голова и было туннельное зрение. Затем я начала терять чувствительность в руках и кистях», — вспомнила женщина.

Увидев, что состояние матери ухудшается, сын позвонил в службу спасения. Затем, решив, что времени ждать спасателей нет, он повез мать в город самостоятельно. По дороге они заметили машину скорой помощи и обратились за консультацией к парамедикам. Те доставили Тайю в больницу, где у нее не нашли ничего подозрительного и отпустили домой.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Какая нелепая смерть Самые яркие кандидаты на премию Дарвина
Какая нелепая смертьСамые яркие кандидаты на премию Дарвина
7 апреля 2017

Вернувшись, женщина легла спать. Утром она проснулась и поняла, что не может двигаться. Ее срочно отвезли в больницу, где врачи снова не смогли определить, чем спровоцировано состояние пациентки. «Мое дыхание замедлялось, и я думала, что умру. Я не могла дышать, и меня охватила паника из-за отсутствия диагноза», — сказала Тайя.

Медики поняли, в чем причина недомогания пациентки, после того, как санитар спросил ее, не хочет ли та что-нибудь поесть. Тогда родственники женщины рассказали, что накануне вечером она съела моллюсков пипи. Эта информация помогла врачам поставить диагноз. Как оказалось, Тайя отравилась паралитическим ядом, который выделяют моллюски. Ей назначили лечение, и через неделю она полностью выздоровела.

Ранее сообщалось, что в Уэльсе, Великобритания, мужчина почувствовал резкую боль в шее и плече и остался парализованным ниже шеи на всю жизнь. Это случилось, когда британец лежал дома и смотрел телевизор.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
Женщина нашла моллюсков, съела их и осталась полностью парализована
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ при безуспешных попытках наступления
В Минобороны рассказали об уничтожении 100 солдат ВСУ ударом ВКС
«Яндекс Такси» сообщил об атаке на сервис
В визовых санкциях Евросоюза увидели отсутствие средств давления на Россию
Дочь Пескова описала столкновение с мошенниками фразой «это похоже на гипноз»
Пилоты крупнейшей авиакомпании Европы объявили забастовку
Россиянин истязал свою жену и выгонял раздетой на мороз
Опубликовано видео прощания Путина с Горбачевым
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.