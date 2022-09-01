Бывших российских полицейского и адвоката оштрафовали за превышение полномочий

В Архангельске бывших адвоката и следователя МВД приговорили к штрафам за служебный подлог

Октябрьский районный суд Архангельска приговорил к штрафам бывших адвоката и следователя УМВД по делу о злоупотреблении полномочиями и подлоге. Об этом в четверг, 1 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Светлана Тарнаева.

По данным ведомства, в мае 2019 года правоохранитель расследовал уголовное дело о сбыте наркотических веществ. Фигуранту по этому делу предоставили адвоката, однако тот договорился с полицейским подписать все документы о следственных действиях без фактического участия в них. Затем защитник получил деньги за работу, которую не провел. Но на судебном заседании обвиняемый в сбыте наркотиков рассказал, что адвокат с ним не встречался.

Мужчин признали виновными по части 2 статьи 292 («Служебный подлог») и части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Экс-адвокат должен будет выплатить 200 тысяч рублей, а экс-полицейский — 220 тысяч рублей.