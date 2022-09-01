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Семья культистов сожгла свою 84-летнюю бабушку ради очищения от грехов

Rappler: культисты бросили в костер пожилую женщину ради ритуала очищения от грехов

Фото: Lee Smith / Reuters

На Филиппинах одиннадцать родственников-культистов бросили в костер свою бабушку ради ритуала очищения от грехов. Об этом сообщает Rappler.

Члены одной семьи из деревни Баливаган, провинция Восточный Мисамис, во главе с 20-летним лидером культа Крисанто Эрсильей сожгли 84-летнюю Теофилу Камоньяй. Молодой человек объявил себя гуру, в которого вселился дух основателя Филиппинской ассоциации благодетельных миссионеров Томаса Эугенио. Скончавшийся в 2004 году религиозный деятель заявлял, что является воплощением Святого Духа.

Увидев, что происходит с пожилой женщиной, соседи поспешили на место преступления и остановили ритуал. Они доставили пострадавшую в больницу, где она позже скончалась от многочисленных ожогов. Полиция арестовала семерых подозреваемых, включая самого Эрсилью. Еще четыре члена культа остаются на свободе.

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Сотрудники правоохранительных органов заявили, что еще никогда не сталкивались ни с чем подобным. «В такие преступления трудно поверить. Одиннадцать родственников, в том числе ее дети и внуки, участвовали в ритуале», — сказал следователь Роберт Джон Гальдо.

По данным следователей, Эрсилья подговорил родственников-последовательного культа бросить его бабушку в огонь, который они разожгли после того, как он избил ее за некие «великие грехи». Эрсилье и другим подозреваемым будет предъявлено обвинение в убийстве.

Ранее сообщалось, что в Нигерии суд приговорил священника и его подельника к смертной казни за убийство семилетнего Казима Рафиу ради проведения ритуала. Подсудимых подозревали в том, что они отрезали ребенку голову и закопали ее под алтарем церкви, а тело выбросили в канал.

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Алиса Дмитриева
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