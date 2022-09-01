Семья культистов сожгла свою 84-летнюю бабушку ради очищения от грехов

Rappler: культисты бросили в костер пожилую женщину ради ритуала очищения от грехов

На Филиппинах одиннадцать родственников-культистов бросили в костер свою бабушку ради ритуала очищения от грехов. Об этом сообщает Rappler.

Члены одной семьи из деревни Баливаган, провинция Восточный Мисамис, во главе с 20-летним лидером культа Крисанто Эрсильей сожгли 84-летнюю Теофилу Камоньяй. Молодой человек объявил себя гуру, в которого вселился дух основателя Филиппинской ассоциации благодетельных миссионеров Томаса Эугенио. Скончавшийся в 2004 году религиозный деятель заявлял, что является воплощением Святого Духа.

Увидев, что происходит с пожилой женщиной, соседи поспешили на место преступления и остановили ритуал. Они доставили пострадавшую в больницу, где она позже скончалась от многочисленных ожогов. Полиция арестовала семерых подозреваемых, включая самого Эрсилью. Еще четыре члена культа остаются на свободе.

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что еще никогда не сталкивались ни с чем подобным. «В такие преступления трудно поверить. Одиннадцать родственников, в том числе ее дети и внуки, участвовали в ритуале», — сказал следователь Роберт Джон Гальдо.

По данным следователей, Эрсилья подговорил родственников-последовательного культа бросить его бабушку в огонь, который они разожгли после того, как он избил ее за некие «великие грехи». Эрсилье и другим подозреваемым будет предъявлено обвинение в убийстве.

Ранее сообщалось, что в Нигерии суд приговорил священника и его подельника к смертной казни за убийство семилетнего Казима Рафиу ради проведения ритуала. Подсудимых подозревали в том, что они отрезали ребенку голову и закопали ее под алтарем церкви, а тело выбросили в канал.

