Врачи перечислили главные причины непреодолимой тяги к сладкому

Психотерапевт Багрий назвала недосып и стресс главными причинами сильной тяги к сладкому

Стресс, хронический недосып и недостаток положительных эмоций являются главными причинами сильной тяги к сладкому, сообщили врач-психотерапевт Ольга Багрий и диетолог-гастроэнтеролог, эксперт компании NL International Елена Знахаренко. В беседе с «Лентой.ру» они перечислили эти и другие причины непреодолимого желания съесть пирожное или плитку шоколада.

Причины непреодолимой тяги к сладкому бывают психологические и физиологические, объяснила Багрий. По ее словам, к первой категории в первую очередь относится стресс. «Механизм в данном случае простой: организм жаждет сладкого, потому что за счет него повышается выработка гормона серотонина — природного антидепрессанта, который улучшает настроение, успокаивает, снимает тревожность», — объяснила она.

В качестве еще одной причины психолог назвала недостаток внимания и ощущение одиночества.

Если человек чувствует себя одиноким, ему не хватает внимания и заботы со стороны окружающих, а сам он не знает, как проявить любовь по отношению к самому себе, он как ребенок в детстве стремится решить свои внутренние проблемы при помощи еды. А заменить неумение выстраивать здоровые отношения с окружающими проще всего при помощи сладкого и быстрых углеводов. Так и формируется привычка заедать проблемы Ольга Багрий Психолог, психотерапевт

В свою очередь, гастроэнтеролог Елена Знахаренко напомнила, что тягу к сладкому может спровоцировать высокий уровень глюкозы в крови. По ее словам, сегодня сахар содержится даже в тех продуктах, которые не являются сладкими, например, используется как недорогой консервант или усилитель вкуса.

«Существуют общепринятые нормы по потреблению чистого сахара, которые не ведут к отрицательным изменениям в организме — это 20-30 граммов в день. Но мы не всегда читаем состав того или иного продукта, поэтому норма потребления сахара у среднестатистического человека в России повышенная — более 100 граммов в день. В США эта цифра достигает 170 граммов. Со временем высокий уровень глюкозы в крови ведет к тому, что человеку для получения удовольствия от сладкого уже недостаточно небольшой порции — отсюда и появляется повышенная тяга», — объяснила гастроэнтеролог.

Среди других физиологических причин врач выделила дефицит макро- и микронутриентов, который может возникнуть из-за несбалансированного питания и белковой недостаточности в рационе, а также недостаток физических нагрузок, способствующих выработке гормона счастья эндорфина.

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