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Эндокринологи перечислили разрешенные при диабете фрукты и ягоды

Эндокринолог Урбанова посоветовала включить в рацион яблоки и малину при сахарном диабете

Фото: Tetiana Padurets / Unsplash

При сахарном диабете не рекомендуется полностью исключать все фрукты из рациона, но некоторые из них могут быть опасны для людей с данным недугом, предупредили врачи-эндокринологи Ксения Урбанова и Ольга Чухачева. В беседе с «Лентой.ру» они перечислили разрешенные фрукты и ягоды, включая сливы, яблоки и малину.

Фрукты — важный источник клетчатки, которая способствует похудению, снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака, объяснила врач-эндокринолог клиники DocMed Чухачева. Также, по ее словам, клетчатка способствует замедлению всасывания простых углеводов в кровь, а значит, уровень глюкозы после приема пищи будет повышаться плавнее и до меньших значений. Поэтому при диабете эндокринолог посоветовала включать в рацион практически любые фрукты и ягоды, но с некоторыми ограничениями.

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В свою очередь, эндокринолог Европейского медицинского центра Ксения Урбанова отметила, что все фрукты отличаются друг от друга по гликемическому индексу (ГИ):

  • высокий ГИ (более 70) имеют дыня, ананас, арбуз;
  • средний (50-70) — бананы, виноград, манго, папайя, хурма;
  • низкий ГИ (менее 50) — яблоки, груша, апельсины, грейпфрут, персик, сливы, абрикос, киви, инжир, ягоды, авокадо.

По словам Урбановой, фрукты могут сильно различаться по составу в зависимости от сорта, степени зрелости и условий произрастания. Поэтому при сахарном диабете рекомендован контроль уровня глюкозы крови после еды для оценки влияния в каждом конкретном случае. Для этого рекомендовано вести дневник гликемии, записывая в него продукты и блюда, и оценивать влияние этих продуктов на уровень глюкозы крови.

При наличии сахарного диабета второго типа следует избегать употребления большого количества (более 400 граммов в сутки) фруктов с высоким гликемическим индексом, а также засахаренных фруктов и цукатов, которые содержат большее количество фруктового сахара. Также рекомендуется ограничивать потребление переработанных фруктов и ягод (джемы, варенья, сиропы, консервированные фрукты, повидло, мармелад, сухофрукты, фруктовые соки. В то же время разрешены те, у которых гликемический индекс не превышает 30: малина, сливы, абрикосы, груши, лимоны, грейпфруты, черная смородина

Ксения УрбановаВрач-эндокринолог Европейского медицинского центра

В то же время людям с сахарным диабетом первого типа вышеуказанные нюансы не столь актуальны, им важнее верно рассчитать дозу инсулина на количество углеводов, содержащихся во фруктах и ягодах, перед приемом пищи.

Несколько другой вопрос — сахарный диабет, возникающий на фоне беременности, так называемый гестационный диабет. При данном варианте нарушения углеводного обмена рекомендовано исключить продукты с высоким гликемическим индексом (>70) на время беременности

Ольга ЧухачеваВрач-эндокринолог клиники DocMed

В заключение Чухачева напомнила, что существует распространенный миф, что некоторые фрукты, например, зеленые яблоки или кислые фрукты и ягоды можно употреблять при сахарном диабете в неограниченном количестве, однако это не так. «И зеленые яблоки, и даже лимоны способны вызывать повышение уровня глюкозы наравне с другими фруктами», — подытожила специалистка.

Ранее эндкринолог Муштакур Рахман предупредил об опасности онемения ног при диабете. По его словам, данный симптом может свидетельствовать о развитии диабетической нейропатии, из-за которой происходит повреждение нервной системы. Если игнорировать ее, возрастает риск ампутации ног и даже смерти.

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Наталья Обрядина
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