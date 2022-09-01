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В Индии объяснили нежелание разрывать отношения с Россией

WZ: США не могут требовать от Индии разорвать отношения с Россией
СюжетСанкции против России:

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

США не вправе диктовать условия Индии и требовать от страны разрыва отношения с Россией. На это в комментарии для немецкой газеты Wiener Zeitung (WZ) указал индийский журналист Уллех Н.П. (Ullekh NP).

«Если США когда-либо думали, что они могут диктовать условия Индии или отговаривать от продолжения отношений с Россией, наш ответ таков: мы не являемся вассальным государством», — написал он. По его мнению, большинство населения Индии поддерживает правительство, отказавшееся от введения санкций против Москвы. «Индийцы в курсе, что современные войны придумала не Россия. Мир полон войн», — отметил журналист и добавил, что Россия исторически поддерживала Индию по ряду вопросов перед Западом, будь то конфликт в Кашмире 1947 года, в Гоа в 1961 году или в Бангладеш в 1971 году.

Ранее обозреватель из США Том Роган в статье для Washington Examiner заявил, что власти Индии не стали осуждать спецоперацию Москвы на Украине из-за «странного уважения» к России. Обозреватель заявил, что действия премьер-министра Индии Нарендры Моди подрывают национальные интересы США во внешней политике, в частности, противодействие основным противникам Вашингтона. По его словам, дружественные отношения России и Индии оказывают влияние на международную ситуацию.

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Марина Совина
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