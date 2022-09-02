«Ведомости»: летом импорт автозапчастей в Россию вырос на 20-40% год к году

Как выяснили «Ведомости», летом импорт автозапчастей в Россию взлетел. В СДЭК рост заказов в июне-августе оценили в 20 процентов по сравнению с тем же периодом 2021 года, а в компании Pony Express спрос на такие товары взлетел сразу на 40 процентов.

Источник в крупной логистической компании рассказал, что по некоторым категориям число отправлений увеличилось на 50–100 процентов. Наибольшим спросом пользуются шины, фильтры, свечи и другие расходные материалы для автомобилей, а также детали подвески и рулевого управления, компоненты двигателей, трансмиссии и шасси, светотехника.

Коммерческий директор Sota Logistic Кирилл Латинский объясняет рост импорта усилением санкций и последовавшим уходом множества иностранных брендов, прямо и косвенно связанных с автомобильной отраслью. «Отечественный бизнес по максимуму пытается заполнять исчезающие товарные позиции за счет импорта из стран, не присоединившихся к санкциям», — рассказал он.

Основным поставщиком автозапчастей стал Казахстан, в частности, благодаря наличию сухопутной границы, говорит директор по продажам СДЭК Андрей Мякин. Нарастили поставки также предприятия из Китая, Южной Кореи, Вьетнама, добавили сотрудники Free Lines и Novelco. Кроме того, Турция стала отправлять больше автотоваров транзитом из Европы, Южной Азии и Латинской Америки.

По данным Sota Logistic, за первые полгода 2022-го по сравнению с аналогичным периодом 2021-го импорт автошин увеличился на 28 процентов. Рост китайского импорта этого вида товаров особенно ускорился летом — до 52 процентов в годовом выражении, подсчитали в компании.

Поставки от указанных стран-партнеров продолжат расти, если будут обеспечены бесперебойные платежи поставщикам, считает генеральный директор «ТФЛ-логистики» Сергей Ткаченко. Кроме того, российские юрлица начнут получать больше импортных отгрузок, в том числе автотоваров, как только клиенты окончательно переориентируют внешнеторговые контракты на альтернативные валюты.

Иная ситуация сложилась в авиаотрасли — поставки импортных запчастей сейчас практически невозможны из-за западных санкций, поэтому российские авиакомпании начали разбирать находящиеся в стране самолеты, чтобы обеспечить себя необходимыми деталями. Такую рекомендацию перевозчикам ранее дало правительство. Власти считают, что меры позволит поддерживать самолеты в рабочем состоянии как минимум до 2025 года.