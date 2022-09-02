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В Турции заявили о восстановлении судоходства в Босфорском проливе

Береговая охрана Турции сообщила о возобновлении движения судов в Босфорском проливе

Фото: РИА Новости

Турецкая береговая охрана сообщила о возобновлении движения судов в Босфорском проливе после ЧП с 173-метровым кораблем Lady Zehma, следующим с Украины. Об этом говорится в Twitter-аккаунте службы.

«Пролив открыт для движения судов», — следует из сообщения.

Накануне телеканал NTV сообщил, что береговая служба в Стамбуле начала буксировать севший на мель и заблокировавший Босфор сухогруз Lady Zehma, который шел с Украины в Италию с тремя тысячами тонн кукурузы на борту. Специалисты изучили повреждения, которые получило судно, и оценили перспективу его буксировки.

Сухогруз подал предупредительный сигнал, когда его начало сносить к берегу.По предварительным данным, авария произошла из-за поломки рулевого механизма.

Марина Совина
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