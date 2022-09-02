Заблокировавший Босфор сухогруз сняли с мели

NTV: береговая служба Турции сняла с мели заблокировавшую Босфор баржу с украинским зерном

Береговая служба в Стамбуле начала буксировать севший на мель и заблокировавший Босфор сухогруз Lady Zehma, который шел с Украины в Италию с тремя тысячами тонн кукурузы на борту. При этом, сам пролив пока остается закрытым для движения судов. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

По его информации, специалисты изучили повреждения, которые получило судно и оценили перспективу его буксировки в безопасное место. В том числе, корпус корабля осмотрели водолазы, чтобы исключить еще большие повреждения из-за схода судна с мели.

Сейчас баржу транспортируют в направлении района Ахыркапы. Там она встанет на якорь для ремонта. Ожидается, что после отвода судна от основных маршрутов пересечения Босфора власти снова возобновят движение по нему.

173-метровое судно под флагом Либерии село на мель в проливе Босфор возле стамбульского района Бебек. Сухогруз подал предупредительный сигнал, когда его начало неуправляемо сносить к берегу. Судно смогло остановиться всего в нескольких десятках метрах от набережной. По предварительным данным, авария произошла из-за поломки рулевого механизма. В результате инцидента никто не пострадал.