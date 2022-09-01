Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Пролив Босфор закрыли из-за ЧП с идущим с Украины сухогрузом

Береговая охрана Турции заявила, что идущая с Украины баржа села на мель в проливе Босфор

Фото: РИА Новости

Движение судов в проливе Босфор остановлено из-за аварии сухогруза Lady Zehma, который шел с Украины в Италию с тремя тысячами тонн кукурузы на борту. Корабль сел на мель возле стамбульского района Бебек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на береговую охрану Турции.

Отмечается, что на место происшествия были немедленно направлены спасательные буксиры и катера Главного управления береговой безопасности и командные группы береговой охраны.

«Буксиры KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR и катера KEGM-3, KEGM-5 были направлены на место происшествия к 173-метровому грузовому судну LADY ZEHMA, которое село на мель из-за отказа руля во время плавания с Украины в Стамбул. Движение судов в Стамбульском (Босфорском) проливе приостановлено», — говорится в сообщении береговой охраны.

По информациии ведоммства, в результате аварии никто не пострадал.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна и продовольствия через Черное море. В рамках договора Киев и Москва условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно. 1 августа из порта Одессы вышло первое судно с продовольствием — сухогруз «Разони».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США объяснили провал контрнаступления Киева
Пролив Босфор закрыли из-за ЧП с идущим с Украины сухогрузом
Полиция вынесла сейфы из дома Вексельберга в Нью-Йорке
Неизвестные избили брата президента Чили
В Германии высказались о переговорах с «Газпромом»
В Молдавии выступили за сохранение диалога с Россией
Стали известны итоги обысков в нью-йоркской квартире Вексельберга
Раскрыто количество зачисленных в московские школы первоклассников
Британский миллиардер предрек скорый крах фондового рынка США
ФБР провела обыск в американских домах Вексельберга
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.