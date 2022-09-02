Житель Екатеринбурга поехал в другой город ради спасения кота с дерева

В Камышлове засняли на видео спасение просидевшего неделю на дереве кота

Волонтер из Екатеринбурга поехал в другой город, чтобы спасти кота, больше недели просидевшего на дереве. Процесс спасения животного засняли на видео. Ролик опубликован в сообществе зоозащитников во «ВКонтакте».

С просьбой о помощи обратились жители города Камышлов. Волонтер по имени Евгений поехал туда на электричке.

«Случай оказался совсем несложным. Высота была не больше 15 метров. Котик камышового окраса сам буквально кинулся мне на руки, когда до него оставалось меньше метра. Вся операция не заняла и получаса. Было даже сомнение, что он мог просидеть здесь много дней. Но его реакция на корм буквально поразила всех. Только тут стало понятно, сколько же ему пришлось голодать», — говорится в публикации.

Кота первым делом отвезли в ветеринарную клинику, чтобы поставить капельницы для борьбы с тяжелым обезвоживанием. На данный момент он находится в лечебнице. Волонтеры планируют назвать кота Жекой в честь спасителя.