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В Казахстане назвали значимую причину для досрочных выборов

Власти Казахстана назвали напряженность в мире значимой причиной для досрочных выборов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Власти Казахстана назвали напряженность в мире значимой причиной для досрочных президентских и парламентских выборов в стране. Об этом заявил государственный советник республики Ерлан Карин, передает ТАСС.

«Весомым фактором в пользу проведения досрочных выборов является нарастающая геостратегическая напряженность и турбулентность мировой экономики. Непредсказуемость динамики развития мировых процессов множит риски и вызовы не только для отдельных государств, но и для целых регионов», — заявил Карин.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы главы государства осенью. Он отметил, что готов принять участие в выборах и сократить срок полномочий главы государства. Кроме того, в 2023 году в республике состоятся досрочные выборы в мажилис и маслихаты Казахстана.

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Алиса Реброва
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