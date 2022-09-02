Россиян предупредили об опасности планирования поездок в закрывающиеся страны

В АТОР предостерегли россиян от планирования поездок в готовящиеся к закрытию страны

Авиакомпании могут продавать билеты и туры в закрывающиеся или готовящиеся к закрытию для российских путешественников страны. Об опасности планирования поездок по таким направления россиян в беседе с NEWS.ru предостерегла исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В настоящее время возникла крайне непростая ситуация с подачей достоверной информации, считает Ломидзе. По ее словам, авиакомпании могут предлагать билеты на направления, которые впоследствии могут закрыться для российских путешественников. «Начать продажу билетов, заработать, а потом снять рейсы. И такие случаи уже были», — предупредила эксперт.

В частности, она подчеркнула, что в 2021 году был найден горящий тур в Таиланд от авиаперевозчика. При этом на тот момент власти популярной курортной страны из-за пандемии COVID-19 еще сами не знали, откроется она или нет.

В связи с этим представитель АТОР рекомендовала россиянам проверять информацию авиакомпаний о рейсах в другие государства на сайтах аэропортов, а также Росавиации, Минтранса, министерств транспорта и туризма страны прилета.

Ранее, в августе, страны Европейского союза приняли решение заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. По словам главы представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, с середины июля число россиян, пересекших границы европейских стран, значительно увеличилось. Глава евродипломатии уверен, что это может угрожать безопасности государств.

