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Медведев пригрозил перестать поставлять газ в Европу

Зампред СБ Медведев пригрозил перестать поставлять газ в Европу после введения ограничений

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Евросоюз рискует полностью лишиться поставок газа из России в случае введения ограничений цен на голубое топливо. Об этом заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram.

«Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», — пригрозил Медведев. Так он отреагировал на заявление главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую в своем посте назвал «тетенькой».

Фон дер Ляйен ранее 2 сентября сообщила, что руководство Евросоюза задумалось о введении «потолка» цен на закупаемый в России газ. По ее словам, такая инициатива вскоре может быть предложена на общеевропейском уровне.

Ранее с аналогичным предложением выступили и члены «Большой семерки». При этом на протяжении последних месяцев обсуждается возможность ограничения цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт.

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Варвара Кошечкина
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