Психолог подсказала способы справиться со страхом стать изгоем среди друзей

Психолог Джоши: нужно научиться наслаждаться одиночеством, чтобы не бояться потери друзей

Неуверенным в себе людям стоит научиться наслаждаться одиночеством, чтобы не бояться потери друзей, предложила психолог Смрити Джоши. Способы справиться со страхом стать изгоем в компании она подсказала в беседе с изданием Metro.

Джоши успокоила таких людей, сказав, что нормально чувствовать себя одиноко и уязвимо. Она порекомендовала переживающим о своем статусе в компании людям концентрироваться на своих чувствах и не делать поспешных выводов за других. «Не говорите другому, что он вас точно ненавидит, перестройте диалог так, чтобы говорить о своих чувствах. Можете сказать, что начали чувствовать дистанцию, или попросите о новой встрече», — сказала она.

Научиться наслаждаться одиночеством, продолжила она, нужно, чтобы отсутствие важного человека не вызывало мысли о том, что этот человек испытывает ненависть к другу. «Наши чувства — зона нашей ответственности, важно уметь давать себе оценку и занимать себя радостными, успокаивающими, приносящими удовлетворение вещами. Это повысит самооценку и позволит чувствовать эмоциональную независимость», — отметила психолог.

Кроме того, добавила Джоши, стоит проводить больше времени наедине со своими мыслями — например, вести дневник настроения, — а также постараться понять, нет ли объективных причин для перемены в отношениях. «Подумайте о моментах, когда на вас многое навалилось, когда вы были не в порядке и слишком заняты своими проблемами, из-за чего меньше проводили времени с друзьями, забывали с ними связаться», — привела пример она.

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